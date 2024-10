Lufthansa Aktie News: Lufthansa steigt am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 6,16 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 6,16 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 6,20 EUR. Bei 6,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.059.302 Stück gehandelt.

Bei 8,59 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 39,37 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 5,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,60 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,233 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,19 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 31.07.2024. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Lufthansa dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,846 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

3. Quartal 2024: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel

Lufthansa-Aktie in Rot: Lufthansa umgeht iranischen, irakischen und jordanischen Luftraum

Rheinmetall-Aktie im Aufwind: Rüstungswerte profitieren von Nahost-Spannungen - Reise-Aktien belastet