Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 7,29 EUR.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 7,29 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,29 EUR. Bei 7,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 541.471 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,00 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 26,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2024 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,287 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,72 EUR angegeben.

Am 29.04.2025 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,61 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 8,13 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je Lufthansa-Aktie.

