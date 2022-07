Lufthansa Aktie News: Lufthansa legt am Mittag zu

Das Papier von Lufthansa legte um 04.07.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 5,65 EUR. Bei 5,72 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,69 EUR. Bisher wurden heute 1.200.133 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 17.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 28,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,24 EUR. Dieser Wert wurde am 26.11.2021 erreicht. Mit einem Kursverlust von 7,88 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,47 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 05.05.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 109,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.363,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.560,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 01.08.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,073 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Analysten sehen für Lufthansa-Aktie schwarz

Lufthansa verknappt Tickets - Aktie schwächer

Lufthansa-Aktie auf Talfahrt: Lufthansa-Tarifverhandlungen starten - Kein Schmerzensgeld von Lufthansa für Germanwings-Hinterbliebene

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images