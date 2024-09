Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 5,69 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 5,69 EUR ab. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 5,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 724.138 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2023 bei 8,59 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 50,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR ab. Mit Abgaben von 5,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,236 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,86 EUR aus.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,01 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,856 EUR je Aktie aus.

