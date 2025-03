Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 7,83 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 7,83 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 7,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.726.478 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. Gewinne von 4,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 31,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,244 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,47 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 25.10.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,856 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

