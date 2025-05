Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 6,58 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 6,58 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,60 EUR. Zuletzt wechselten 1.359.847 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,16 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 22,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,286 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,72 EUR an.

Am 29.04.2025 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,61 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 8,13 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,94 Prozent gesteigert.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa: Flüge nach Tel Aviv weiter ausgesetzt - Aktie in Grün

Lufthansa-Aktie höher: Ohnmacht im Cockpit - Lufthansa-Jet fliegt auf Autopilot

Lufthansa-Aktie schwächer: Pilotenmangel zwingt Swiss zur Streichung von Tausenden Sommerflügen