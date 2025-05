Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Mittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 6,58 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,3 Prozent auf 6,58 EUR nach. Bei 6,57 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,70 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.658.234 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 8,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 18,20 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2024 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,287 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,72 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 29.04.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,61 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 8,13 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 7,39 Mrd. EUR umsetzen können.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

