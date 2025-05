Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagvormittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Lufthansa

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 6,70 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 6,70 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 6,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 169.194 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,79 Prozent. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 19,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,287 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,72 EUR aus.

Am 29.04.2025 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,74 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,61 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 8,13 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,03 EUR je Lufthansa-Aktie.

