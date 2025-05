Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 6,65 EUR.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 6,65 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 6,67 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,54 EUR. Bisher wurden heute 2.414.350 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Bei 8,16 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,287 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,72 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,61 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,13 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie schwächer: Pilotenmangel zwingt Swiss zur Streichung von Tausenden Sommerflügen

Lufthansa-Aktie höher: Lufthansa-Gruppe fliegt weiterhin Tel Aviv nich an

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor einem Jahr gekostet