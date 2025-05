Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Bei der Lufthansa-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 6,69 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 6,69 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,73 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,67 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 975.741 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR. 21,94 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 24,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,287 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,72 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 29.04.2025. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,61 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 8,13 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 7,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je Lufthansa-Aktie.

