Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Lufthansa zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 6,76 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 6,76 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,77 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 6,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.041.915 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 8,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 20,67 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 20,38 Prozent Luft nach unten.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,287 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,72 EUR.

Lufthansa gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,74 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 8,13 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 7,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

