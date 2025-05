Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 6,62 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 6,62 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 6,67 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 6,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.748.383 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 8,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,70 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,287 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,72 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,13 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

