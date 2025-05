Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 6,55 EUR.

Das Papier von Lufthansa befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 6,55 EUR ab. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 6,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.889.564 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 8,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 21,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,287 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,72 EUR.

Am 29.04.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,74 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,61 EUR erwirtschaftet worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,13 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

