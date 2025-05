Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 6,62 EUR.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 6,62 EUR abwärts. Bei 6,61 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 238.267 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 8,16 EUR. 23,23 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2024 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,287 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,72 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 29.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,61 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,13 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

