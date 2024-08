Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag gesucht

So bewegt sich Lufthansa

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 5,69 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 5,69 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.047.230 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,13 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,38 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,235 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,00 EUR aus.

Lufthansa gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,01 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 9,39 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,905 EUR fest.

