Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 6,08 EUR zu.

Das Papier von Lufthansa konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 6,08 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,14 EUR zu. Mit einem Wert von 6,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.920.582 Lufthansa-Aktien.

Bei einem Wert von 9,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.06.2024 bei 5,61 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 7,69 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,275 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,86 EUR.

Lufthansa ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,61 EUR gegenüber -0,39 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 7,02 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Lufthansa.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

