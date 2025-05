Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag im Aufwind

Lufthansa im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 6,32 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 6,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,37 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.564.952 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 8,16 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 29,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 17,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,287 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,72 EUR.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,13 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

