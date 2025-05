Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Abschlägen

Lufthansa im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,29 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 6,29 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 6,26 EUR. Bei 6,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.656.379 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Bei 8,16 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 22,94 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 14,38 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,287 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,72 EUR aus.

Am 29.04.2025 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,13 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,03 EUR je Lufthansa-Aktie.

