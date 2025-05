Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 6,31 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 6,31 EUR zu. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,32 EUR zu. Bei 6,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.467.483 Lufthansa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,38 EUR am 06.08.2024. Abschläge von 14,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,287 EUR je Lufthansa-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,72 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 29.04.2025 vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,61 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,13 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 7,39 Mrd. EUR eingefahren.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 30.07.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

