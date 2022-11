Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Lufthansa-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 7,15 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,13 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,17 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.964.131 Lufthansa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 9,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2021 Kursverluste bis auf 5,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,63 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach -0,15 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.068,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Lufthansa am 03.03.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2024 erwartet.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,323 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

