Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 6,72 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 6,72 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,76 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,69 EUR. Bisher wurden via XETRA 268.842 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2024 auf bis zu 7,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,14 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 19,93 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,242 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,25 EUR.

Am 25.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,28 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,873 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

