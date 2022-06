Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10.06.2022 16:22:00 Uhr 3,2 Prozent auf 6,13 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,07 EUR ein. Bei 6,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 5.295.230 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Gewinne von 22,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 16,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,81 EUR.

Am 05.05.2022 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.363,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 109,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.560,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2022 veröffentlicht. Lufthansa dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 0,544 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com