Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Zum Vortag unverändert notierte die Lufthansa-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 7,42 EUR.

Die Lufthansa-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 7,42 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,44 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 7,41 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63.022 Lufthansa-Aktien.

Bei einem Wert von 8,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,42 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,286 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 29.04.2025 vor. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,74 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 8,13 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

