Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Nachmittag an

Um 04:22 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 6,45 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,47 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.490.483 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,60 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,24 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 23,04 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,53 EUR.

Am 04.08.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,90 EUR erwirtschaftet worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.462,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 02.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,189 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Analysten sehen bei Lufthansa-Aktie weniger Potenzial

Lufthansa-Aktie steigt: Großinvestor Kühne Holding will weitere Lufthansa-Aktien kaufen

Lufthansa-Aktie höher: Piloten und Lufthansa kommen zu Einigung - Lufthansa will außerhalb Deutschlands wachsen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com