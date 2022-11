Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 7,29 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,17 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.618.065 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 7,96 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2021 Kursverluste bis auf 5,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,13 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,63 EUR aus.

Lufthansa veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent auf 10.068,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2022 wird am 03.03.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,363 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

