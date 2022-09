Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Die Lufthansa-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 6,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 5,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.380.538 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 23,21 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2021 (5,24 EUR). Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 16,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,53 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa veröffentlichte am 04.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber -0,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent auf 8.462,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.211,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 27.10.2022 gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 02.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,189 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

