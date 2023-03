Lufthansa Aktie News: Lufthansa macht am Mittag Boden gut

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 9,53 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,42 EUR. Bisher wurden heute 2.001.099 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 01.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 79,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,12 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 27.10.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,15 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.207,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.068,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.04.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

