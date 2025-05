Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Vormittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 6,56 EUR.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 6,56 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,54 EUR. Mit einem Wert von 6,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 124.062 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 8,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 24,47 Prozent wieder erreichen. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 21,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,287 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,72 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 29.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,61 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 8,13 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 7,39 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 30.07.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,03 EUR je Aktie.

