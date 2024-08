Lufthansa Aktie News: Lufthansa legt am Dienstagmittag zu

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 5,61 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 5,61 EUR nach oben. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 5,67 EUR zu. Bei 5,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 638.755 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,59 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 52,92 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 4,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,236 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,86 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 31.07.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,74 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Lufthansa am 29.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 04.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,877 EUR in den Büchern stehen haben wird.

