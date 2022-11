Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag nahezu unverändert

Die Lufthansa-Aktie kam im XETRA-Handel um 04:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,34 EUR. Bei 7,35 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,24 EUR. Bei 7,33 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.243.078 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 7,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 7,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,24 EUR fiel das Papier am 26.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 40,05 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10.068,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 5.207,00 EUR umsetzen können.

Am 03.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 14.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,363 EUR fest.

