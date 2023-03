Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag schwächer

Die Lufthansa-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 9,83 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 9,82 EUR. Bei 9,93 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 134.536 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 11,94 Prozent zulegen. Am 01.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 84,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 10,12 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 27.10.2022. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.068,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

