Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag kaum verändert

Mit einem Kurs von 6,00 EUR zeigte sich die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel um 22.07.2022 09:22:00 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,03 EUR zu. Bei 5,99 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,00 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.971 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 24,28 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2021 Kursverluste bis auf 5,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,47 EUR.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,49 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.363,00 EUR – ein Plus von 109,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 2.560,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 präsentieren. Am 01.08.2023 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,023 EUR fest.

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images