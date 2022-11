Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag im Plus

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 04:22 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,50 EUR zu. Bei 7,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.839.797 Lufthansa-Aktien.

Bei 7,92 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 26.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 43,02 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,63 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 27.10.2022 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,15 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.068,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.03.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,383 EUR je Lufthansa-Aktie.

