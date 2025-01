Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Lufthansa-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 5,96 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 5,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 5,96 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 5,93 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 137.139 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 8,04 EUR erreichte der Titel am 02.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,77 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,238 EUR aus. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,25 EUR.

Am 25.10.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 10,74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10,28 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,871 EUR je Aktie belaufen.

