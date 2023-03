Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag fester

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 9,91 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,94 EUR an. Bei 9,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.968.787 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. 11,20 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 86,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,12 EUR an.

Am 27.10.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.068,00 EUR im Vergleich zu 5.207,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 03.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 25.04.2024.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

