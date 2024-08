Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 5,65 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 5,65 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,70 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.438.311 Lufthansa-Aktien.

Am 06.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,59 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,74 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,236 EUR belaufen. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 31.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,01 Mrd. EUR – ein Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 04.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,877 EUR je Aktie belaufen.

