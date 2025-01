Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 6,08 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 6,08 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,10 EUR. Bei 6,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 484.430 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,51 Prozent.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,238 EUR je Lufthansa-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,25 EUR.

Lufthansa ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 26.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,871 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

