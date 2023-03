Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Montagmittag freundlich

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 9,48 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 9,55 EUR zu. Bei 9,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.032.915 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 15,04 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,31 EUR. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Abschläge von 78,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,12 EUR.

Am 27.10.2022 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach -0,15 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.068,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Lufthansa am 03.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 25.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

