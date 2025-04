Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Montagmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 6,55 EUR.

Das Papier von Lufthansa konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 6,55 EUR. Bei 6,55 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,49 EUR. Zuletzt wechselten 1.112.981 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 19,75 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,293 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,83 EUR.

Lufthansa ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9,44 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 8,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren bedeutet

Barclays nennt Top- und Flop-Aktien in Europa für das 2. Quartal

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lufthansa von vor einem Jahr bedeutet