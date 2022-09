Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag tiefer

Die Lufthansa-Aktie musste um 12:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,8 Prozent auf 5,52 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 5,52 EUR. Bei 5,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.867.571 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 7,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 30,29 Prozent Luft nach oben. Am 26.11.2021 gab der Anteilsschein bis auf 5,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,36 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,53 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.462,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.211,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 02.11.2023 dürfte Lufthansa die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,189 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

