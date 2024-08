Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 5,81 EUR.

Das Papier von Lufthansa legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 5,81 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 5,81 EUR zu. Bei 5,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 49.962 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 06.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,59 EUR an. Mit einem Zuwachs von 47,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 7,36 Prozent Luft nach unten.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,236 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,86 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 10,01 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,877 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

