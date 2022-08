Lufthansa Aktie News: Lufthansa macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 5,88 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,97 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 5,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.767.750 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 25,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2021 (5,24 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,25 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,53 EUR.

Am 04.08.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent auf 8.462,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.211,00 EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 02.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,132 EUR je Aktie aus.

