Unterschätzte Tech-Werte: In diesen Aktien steckt nachhaltiges Potenzial

Kanadische Tech-Aktien zählen zu den am meisten unterschätzten Aktien auf dem Markt, glaubt das Finanzdienstleistungsunternehmen "The Motley Fool". Sie böten ähnliche Chancen wie die US-amerikanischen Tech-Titel, allen voran die FAANG-Aktien, welchen deutlich mehr Aufmerksamkeit der Anleger zukommt. Dabei sollte man sich auch auf dem kanadischen Markt genauer umsehen, rät "The Motley Fool".

Ein polarisierender Wert

Zum einen sei BlackBerry wieder eine genauere Betrachtung wert. "The Motley Fool" bezeichnet sie als polarisierende Aktie - Anleger liebten oder hassten sie. Nachlassende Verkäufe hätten in der Vergangenheit dazu geführt, dass auch Investoren sich mehr und mehr von der Aktie abwendeten. Das Unternehmen musste sein Management komplett auswechseln und auch das Geschäftsmodell von Grund auf überarbeiten. Inzwischen hat sich BlackBerry aber erholt und ist in einigen Bereichen sogar zum Marktführer geworden. Das kanadische Unternehmen konzentriert sich nun vor allem auf Software und hat sich von Hardware weitgehend abgewendet. In den Bereichen Cybersicherheit und dem sogenannten Internet der Dinge (IoT) gilt BlackBerry mittlerweile sogar als führend.

"Jeder erinnert sich an BlackBerry als Mobilfunktunternehmen. Aber ein großer Teil unseres Geschäfts ist jetzt die Sicherheit", sagte John Chen, CEO des Unternehmens, in einem kürzlich geführten Interview mit CNN Business. Das Unternehmen erwirtschafte inzwischen einen Großteil seiner Umsätze durch Software und Dienstleistungen für Großunternehmen sowie durch Lizenzen. Das Unternehmen scheint nun auf einem guten Weg zu sein. Nachdem BlackBerry kürzlich Cylance, einen führenden Anbieter von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen für Cybersicherheit, übernommen hat, kündigte Chen zudem weitere anstehende Akquisitionen an.

Auch die Zahlen für das vergangene Jahr fielen insgesamt positiv aus. Zwar erzielte BlackBerry weniger Umsatz und Gewinn, doch konnte das Unternehmen die Erwartungen im letzten Quartal übertreffen und auch die eigenen Prognoseziele wurden erreicht. Für das laufende Geschäftsjahr hat BlackBerry die Prognosen nun angehoben. Die Aktien sind seit Jahresbeginn bereits mehr als 30 Prozent gestiegen.

"Wir sind fertig mit dem Wiederaufbau. Wir wollen investieren", zeigte sich Chen motiviert.

Vielversprechende Investition

"The Motley Fool" zufolge ist neben BlackBerry auch die Stars Group einen Blick wert. Bei der Stars Group handelt es sich um ein softwareorientiertes Unternehmen, das Online-Karten- und Casinospiele anbietet. Zwar sei Online-Glücksspiel noch immer häufig ein Tabu-Thema, dennoch biete das Unternehmen vor allem auf langfristige Sicht große Chancen für Investoren, erklärte "The Motley Fool".

Grund für die Zuversicht seien vor allem Akquisitionen im vergangenen Jahr. So will die Stars Group ihre Reichweite auf einem neuen Markt und in einer neuen Altersgruppe durch die Akquisition von Sky Gaming and Betting vergrößern. Bislang ist das kanadische Glücksspiel-Unternehmen lediglich in 21 Ländern weltweit vertreten, das solle sich künftig durch Sky ändern.

In den USA ist die Stars Group zudem einen Deal mit der NBA eingegangen, um den neuen Sportwettensektor dort zu erschließen. Daneben strebt das Unternehmen weitere Lizenzen an.

Die Aktie der Stars Group konnte in diesem Jahr bislang fast 9 Prozent an Wert hinzugewinnen.

