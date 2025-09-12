DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.715 -0,1%Euro1,1734 +0,1%Öl66,88 +0,9%Gold3.643 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Oracle 871460 SAP 716460 Infineon 623100 Alibaba A117ME Apple 865985 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: Vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Swatch-Aktie: Swatch steigert Absatz in den USA trotz Preiserhöhungen - China bleibt Sorgenkind Swatch-Aktie: Swatch steigert Absatz in den USA trotz Preiserhöhungen - China bleibt Sorgenkind
Zwei Neuigkeiten verkündet: Kommt die Infineon-Aktie jetzt aus ihrer Lethargie? Zwei Neuigkeiten verkündet: Kommt die Infineon-Aktie jetzt aus ihrer Lethargie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Lula an Trump: Brasiliens Souveränität nicht verhandelbar

14.09.25 19:23 Uhr

BRASÍLIA/NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Verurteilung des früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro zu einer langen Haftstrafe will der amtierende Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva mit US-Präsident Donald über die zuletzt gegen sein Land verhängte Strafzölle verhandeln. "Präsident Trump, wir sind weiterhin offen für Verhandlungen über alles, was für beide Seiten von Vorteil sein kann. Aber die Demokratie und Souveränität Brasiliens stehen nicht zur Debatte", schrieb Lula in einem Gastbeitrag in der Zeitung "The New York Times".

Wer­bung

Die US-Regierung hatte zuletzt Einfuhrzölle in Höhe von 50 Prozent auf eine breite Palette brasilianischer Exportprodukte verhängt. Begründet wurden die Zölle unter anderem mit der strafrechtlichen Verfolgung von Ex-Präsident Bolsonaro (2019-2022). Am Donnerstag wurde der rechte Politiker nun schließlich wegen eines Putschversuchs nach seiner Wahlniederlage gegen Lula zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt. Bolsonaro gilt als enger Verbündeter des US-Präsidenten und wurde wegen der ideologischen Nähe und dem ähnlichen Politikstil auch als "Tropen-Trump" bezeichnet.

"Die in diesem Sommer gegen Brasilien verhängte Zollerhöhung ist nicht nur fehlgeleitet, sondern auch unlogisch. Die Vereinigten Staaten haben weder ein Handelsdefizit mit unserem Land, noch unterliegen sie hohen Zöllen", schrieb Lula in der "New York Times". "Die fehlende wirtschaftliche Begründung für diese Maßnahmen macht deutlich, dass die Motivation des Weißen Hauses politischer Natur ist. Es gibt keine ideologischen Differenzen, die zwei Regierungen daran hindern sollten, in Bereichen zusammenzuarbeiten, in denen sie gemeinsame Ziele verfolgen."/dde/DP/men