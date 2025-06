Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 15,11 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Lyft-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 15,11 USD ab. Die Lyft-Aktie sank bis auf 15,10 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 15,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 249.099 Lyft-Aktien umgesetzt.

Bei 19,07 USD markierte der Titel am 12.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,22 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 USD. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 40,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Lyft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 08.05.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,45 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

