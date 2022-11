Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Lyft 14,03 EUR

Um 09:22 Uhr stieg die Lyft-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 14,03 EUR. Die Lyft-Aktie legte bis auf 14,03 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,03 EUR.

Am 10.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,37 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,00 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,62 EUR ab. Abschläge von 20,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,00 USD an.

Am 04.08.2022 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 990,75 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 864,41 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2022 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,911 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

