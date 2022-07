Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagnachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Lyft 12,97 EUR

Das Papier von Lyft befand sich um 05.07.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 12,75 EUR ab. Bei 12,67 EUR markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,93 EUR. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 1.468 Aktien.

Am 07.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 75,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 12,67 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 0,60 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,00 USD für die Lyft-Aktie aus.

Lyft ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 875,58 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 608,96 USD in den Büchern standen.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,250 USD je Aktie.

