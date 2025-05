Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 12,95 USD abwärts.

Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,9 Prozent auf 12,95 USD ab. In der Spitze fiel die Lyft-Aktie bis auf 12,90 USD. Mit einem Wert von 12,96 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 294.709 Lyft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 19,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 32,07 Prozent niedriger. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,93 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 31,08 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Lyft veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lyft -0,07 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,55 Mrd. USD – ein Plus von 26,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 1,22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Lyft am 08.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 0,957 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Uber-Aktie stärker: VW und Uber vereinbaren Shuttle-Partnerschaft in den USA

Erste Schätzungen: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Innovationsmotor: Diese Aktien könnten laut Cathie Wood von Zöllen profitieren