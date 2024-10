Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Nachmittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Lyft

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 13,19 USD nach.

Die Lyft-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 13,19 USD. Im Tief verlor die Lyft-Aktie bis auf 12,95 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 13,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 284.110 Lyft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,82 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 57,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 8,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,87 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lyft ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,30 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite standen 1,44 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Mrd. USD umgesetzt.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,748 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

