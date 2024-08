Lyft Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Lyft

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 11,25 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 11,25 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Lyft-Aktie bis auf 11,24 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,45 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 226.957 Lyft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,82 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 85,15 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,86 USD ab. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 21,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Lyft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Lyft gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von -0,30 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,44 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,02 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,738 USD im Jahr 2024 aus.

